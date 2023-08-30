Şahika Ercümen Honduras'tan Bronz Madalya İle Döndü

Serbest dalışçı Şahika Ercümen yurda döndü

İbrahim YILDIZİSTANBUL,(DHA) - Honduras'ta yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak bronz madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen yurda döndü.

Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçakla Miami'den İstanbul Havalimanı'na gelen Ercümen burada çiçeklerle karşılandı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, "Maratondan geliyorum, son iki aydır evden uzaktım. Dünya kupası, dünya şampiyonaları derken ilk rekorumuzu 100 metreye dalarak hem kadınlarda hem erkeklerde kırdık. Birkaç gün önce de dünya şampiyonasının son gününde ülkemize madalya kazandırdım. Çok zor bir süreç olmasına rağmen bu başarılarla tüm emeklerimize değdi, destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gelecekteki hedeflerinden de bahseden Ercümen,??Çok kısa bir nefes alacak mıyım bilmiyorum. Bu sene özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olduğu için çok büyük hedefler koyduk. Bu kırdığımız Türkiye rekorları ve madalyalardan sonra ekim ayında 100'üncü yılımızda ülkemize madalya kazandırmak istiyorum. Bundan sonraki çalışmalar ekim ayı için?? dedi.