Şahika Ercümen, Dünya Rekorunu 107 Mete Çıkararak Tarih Yazdı

Şahika Ercümen, Dünya Rekorunu 107 Mete Çıkararak Tarih Yazdı
Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaptığı 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendi dünya rekorunu kırdı. Dalış sırasında Cumhuriyet'in 102. yılı ve Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla özel bir anlam taşıyan bu rekor denemesi başarıyla tamamlandı.

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu kırdı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, 2 sene önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'değişken ağırlık paletsiz' kategorisinde 106 metreyle kırdığı dünya rekorunu geliştirmek amacıyla Kaş'ta dalış yaptı. 10 gündür Kaş'ta çalışmalarını sürdüren ancak fırtına uyarısı nedeniyle planlı çalışma ve antrenman yapamayan Şahika Ercümen, 2 gün önce gerçekleştirdiği son dalışının ardından bugün rekor denemesi için suya indi. Bu kez hem Cumhuriyet'in 102'nci yılı hem de Gazze'ye dikkat çekmek için yaptığı dalışında Şahika Ercümen rekorunu 107 metreye çıkarmayı denedi. Dünya ve Türkiye sualtı sporları federasyonlarının uluslararası hakemleri gözetiminde, güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen rekor denemesi saat 10.00'da başladı. Şahika Ercümen kurulan asansör sistemiyle ilk olarak 40 metreye ısınma dalışı yaptı. Ardından bir süre teknede nefes egzersizi ve meditasyon yapan Şahika Ercümen saat 10.15'te dünya rekoru denemesine başladı.

Suya kurulan asansör sistemi sayesinde saniyede 2 metre hızla 107 metre derinliğe ulaşan milli sporcu, daha sonra sistemden ayrılarak kol gücüyle su yüzeyine doğru çıkmaya başladı. Güvenlik dalgıçlarının eşlik ettiği Şahika Ercümen başarılı şekilde dalışını tamamlayıp, yüzeye çıktı. Herhangi bir problem yaşamayan Şahika Ercümen'in rekoru hakemlerin incelemesinin ardından onaylandı. Rekorunu suda kutlayan Şahika Ercümen ve ekibi, Türk ve Filistin bayrakları açtı. Milli sporcu 'Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun' ve 'Gazze nefes alsın' yazılı dövizlerle poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
