Şahika Ercümen: Bu 3 dakikalık dalış için 20 sene emek verdim

"2 senedir bu 3 dakikalık dalış için hazırlanıyorum""O noktada bir an yapamayacağım gibi hissettim""O dalış sonrası kendime bunları hatırlatıp durumu çevirdim""Ben her seferinde rekor kırıyormuşum gibi geliyor ama süreç hiç öyle değil""Geçtiğimiz sene bu spora ara vermeyi düşündüm""111...

"2 senedir bu 3 dakikalık dalış için hazırlanıyorum"

"O noktada bir an yapamayacağım gibi hissettim"

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Milli sporcu Şahika Ercümen, "2 senedir bu 3 dakikalık dalış için hazırlanıyorum. Bu 3 dakikalık dalış için aslında 20 sene emek verdim diyebiliriz. Biz aradığımız desteği ülkemizde zor bir süreçten geçtiği için bulamamıştık. Yarışmaya ben tek başıma gittim, paletim kırıldı ve ödünç aldığım palet ile yarışmak zorunda kaldım. Aksiliklerin olduğu bir süreçti. Her şeye rağmen 2 sene önce verdiğim karardan vazgeçmedim, pes etmedim ve 2 sene sonunda bu dalışı başarabildik" dedi.

Türkiye'de son yıllarda kadın sporcuların hem bireysel hem de takım sporlarında çok önemli başarılar elde ettiğinin hatırlatılması üzerine ise Şahika Ercümen, "Voleybol takımımızın, Sümeyye'nin (Boyacı), Yasemin'in (Adar Yiğit) başarısı beni motive ediyor, benim başarım da onları. Ülke olarak bazı şeyleri kazıya kazıya kazanan bir konumdayız. Türkiye'de bazen bazı şeyler zor ilerliyor. Birçok şeye alışık olduğumuz için azmin ve inancın zaferi gibi oluyor bizim adımıza. Türkiye'de zor şartlara eğitimli bir kadın profili var. İskandinav ülkelerinden gelen bir çok arkadaşım var. Benim 1 ayda yaşadığım şeyi, 1 yılda yaşamıyordur diye düşünüyorum. Benim için önemli olan hedefime ülkem adına ulaştım. Bunun da takdir göreceğini biliyorum. Kariyerimde en önemli anlardan birisi olarak kalacak. Aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Tüm dünyadan destek mesajları geliyor ve bunlar için çok teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.