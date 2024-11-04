Üye Girişi
Haberler

Şahika Ercümen, Ayvalık'ta Su Altı Güzelliklerini Tanıttı

Şahika Ercümen, Ayvalık'ta Su Altı Güzelliklerini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su altı zenginliklerini tanıtmak amacıyla tüpsüz dalış gerçekleştirdi. Ercümen, kırmızı mercan ve gorgonya ormanlarına dalarak bu eşsiz doğal güzelliklerin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Ercümen, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında düzenlenen ve olumsuz hava koşullarına rağmen Kerbela mevkisinde Ayvalık açıklarında bulunan kırmızı mercanlar ve gorgonya ormanına tüpsüz daldı.

???????Dünyada bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık'ın kırmızı mercanları için 30 metre tüpsüz dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen, mercanların güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ercümen, Ayvalık'taki kırmızı mercanları hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak amacıyla bir dalış yaptığını söyledi.

Fırtınaya rağmen güzel bir dalış olduğunu belirten Ercümen, "Her şey yolunda gitti. Suyun altında hem deniz çayırları hem gümüş balıkları hem de kızıl mercanlarımız var. Onlarla tekrar suyun altında buluşmak çok önemli. Çünkü ben yıllarıdır bu bölgelerde dalışlar yapıyorum. Bunun belgeselini de yapmıştım." dedi.

Su altı zenginliklerinin korunmasının devamlılığının sağlanması gerektiğine de değinerek yeni nesillere taşınmasını ve tüm dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını dile getiren Ercümen, şunları kaydetti:

"Dünyada çok az karşılaşabileceğiniz şeyler. Bu yüzden bunun da anlamı ve önemini bilerek bu noktalar gerektiği kıymeti daha çok görmeli. Özellikle deniz ve dalış turizmi için çok önemli, çok anlamlı. Bu bölgede hem suyun altı çok güzel hem suyun üstü çok güzel. O yüzden ben herkesi buraya dalış yapmaya bekliyorum."

Uluslararası dalış eğitmeni Kubilay Kılıç da Ayvalık'ın su altı zenginliklerini tanıtmak amacıyla dalış etkinliğini yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayvalık'ta 7- 8 tane rif var. Bu riflerden bir tanesi ve en önemlilerinden birinin üzerindeyiz. Su altında sadece ve sadece Türkiye'de Ayvalık'ta, dünyada da İtalya'nın Portofino kenti açıklarında bulunan ama yoğunluğu, görsel güzellikleri ile su altı habitatına hizmet verdiği yoğun bir bölgedeyiz. Bunların korunması ve tanıtılması amacıyla buradayız. Amacımız tüm dünyaya bunları duyurmak."

Kaynak: AA / Hakan Firik - Spor
Ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Asgari ücret, memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Yavaş'tan sürpriz çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.