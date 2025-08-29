Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Sualtında Kutladı

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya Kaş'taki batık tankta Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Ercümen, Dünya Şampiyonası öncesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye Serbest Dalış Milli Kampı kapsamında Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını Kaş'ta sürdürdü.

Ercümen, burada 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Anı Dalışı" gerçekleştirdi.

Birçok deniz canlısının yuvası haline gelen ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı TSK emeklisi 1960 model batık tanka dalış yapan milli sporcu, tankın üstünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Ercümen, "Türkiye Serbest Dalış Milli Kampı'nda, Dünya Şampiyonası için antrenmanlarımı Kaş'da tamamladım. Bu bayrak, nefesim yettiğince zirvede olsun istiyorum. Ülkemizin bayrağını tek kadın sporcu olarak dünyada temsil edecek olmamın sorumluluğu ile Dünya Şampiyonası'na gidiyorum. Yurda yeni bir zafer ile dönmek için çok çalıştım, kalbiniz bizimle olsun" dedi.

Dünya Serbest Dalış Şampiyonası 5-18 Eylül tarihlerinde Yunanistan/Mytikas'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
