Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı

TSG Hoffenheim II'nin 21 yaşındaki sol beki Yannis Hor, taç atışını kullanmadan önce sahaya giren topu uzaklaştırmak isterken topu yanlışlıkla VfB Stuttgart II'nin teknik ekibinden bir isme attı. Karşılaşmanın hakemi, futbolcuya sportmenlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

  • Almanya Bölgesel Ligi'nde Hoffenheim II oyuncusu Yannis Hör, saha içine giren ikinci bir topu dışarı atmak isterken topun rakip takımın teknik kulübesine isabet etmesi üzerine kırmızı kart gördü.
  • Hakem, pozisyonu kasıtlı bir saldırı ve sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirerek kırmızı kart gösterdi.

Almanya Bölgesel Ligi'nde (Regionalliga Südwest) eşine az rastlanır, tartışmaları da beraberinde getiren bir kırmızı kart olayı yaşandı.

SAHADAKİ FAZLA TOPU DIŞARIYA YOLLADI

VfB Stuttgart II ile TSG Hoffenheim II arasında oynanan mücadelede, Hoffenheim'ın 21 yaşındaki sol beki Yannis Hör, taç atışı kullanmak üzere kenara geldi. O esnada saha içine giren ikinci bir topu fark eden genç oyuncu, oyunun aksamaması için topu saha dışına yollamak istedi.

SAHA DIŞINA ATMAK İSTEDİĞİ TOP RAKİP TAKIMA GİTTİ

Hör'ün ayağıyla saha dışına doğru vurduğu top, rakip takım VfB Stuttgart II'nin teknik kulübesine yöneldi ve teknik ekipten bir isme isabet etti.

HAKEMİN KARARI KIRMIZI KART

Genç oyuncunun niyetinin topu dışarı atmak olduğu açıkça görülse de maçın hakemi pozisyonu "kasıtlı bir saldırı" ve "sportmenlik dışı hareket" olarak yorumladı ve tereddüt etmeden cebinden kırmızı kartı çıkardı. Yannis Hör ve takım arkadaşları, vuruşun tamamen yanlışlıkla olduğunu ve amacın sadece topu uzaklaştırmak olduğunu belirterek uzun süre itiraz etseler de karar değişmedi.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

gerceklerinsesi:

Abi bundan bize ne anlamadım? Almanya bilmem kaçıncı ligin olayı. Bizim alt liglerde neler dönüyor savaş çıkıyor bazen. Biri bile haber olmuyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

