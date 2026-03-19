Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı

Almanya Bölgesel Ligi'nde (Regionalliga Südwest) eşine az rastlanır, tartışmaları da beraberinde getiren bir kırmızı kart olayı yaşandı.

SAHADAKİ FAZLA TOPU DIŞARIYA YOLLADI

VfB Stuttgart II ile TSG Hoffenheim II arasında oynanan mücadelede, Hoffenheim'ın 21 yaşındaki sol beki Yannis Hör, taç atışı kullanmak üzere kenara geldi. O esnada saha içine giren ikinci bir topu fark eden genç oyuncu, oyunun aksamaması için topu saha dışına yollamak istedi.

SAHA DIŞINA ATMAK İSTEDİĞİ TOP RAKİP TAKIMA GİTTİ

Hör'ün ayağıyla saha dışına doğru vurduğu top, rakip takım VfB Stuttgart II'nin teknik kulübesine yöneldi ve teknik ekipten bir isme isabet etti.

HAKEMİN KARARI KIRMIZI KART

Genç oyuncunun niyetinin topu dışarı atmak olduğu açıkça görülse de maçın hakemi pozisyonu "kasıtlı bir saldırı" ve "sportmenlik dışı hareket" olarak yorumladı ve tereddüt etmeden cebinden kırmızı kartı çıkardı. Yannis Hör ve takım arkadaşları, vuruşun tamamen yanlışlıkla olduğunu ve amacın sadece topu uzaklaştırmak olduğunu belirterek uzun süre itiraz etseler de karar değişmedi.