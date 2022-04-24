Sahaya adımını atınca kıyamet koptu! Cüneyt Çakır ağlamamak için kendini zor tuttu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Tahkim Kurulu'nun MHK'nin liste dışı bırakma kararını bozmasının ardından görevine geri dönen hakem Cüney Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çaldı. Deneyimli hakem maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığında ise tribünde yüzlerce taraftar kendisini alkışlayarak destek verdi. Duygulandığı gözlemlenen Çakır, taraftarın alkışlarına önlerinde eğilerek karşılık verdi.
MHK'nin düdük astırdığı 13 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun kararı bozması sonrası ilk kez Antalyaspor- Kayserispor maçında düdük çaldı. Sahalara geri dönen deneyimli hakem alkışlarla karşılandı.
CÜNEYT ÇAKIR DUYGULANDI
Antalyaspor- Kayserispor maçından önce ısınmak için sahaya çıkan Cüneyt Çakır ve ekibi alkışlarla karşılandı. Antalyasporlu taraftarların desteği karşısında oldukça duygulanan Cüneyt Çakır oldukça duygulandı. Taraftarların alkışlarına önlerinde eğilerek cevap veren Çakır daha sonra Kayserispor teknik ekibiyle selamlaştı.