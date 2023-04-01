Şahan Gökbakar Galatasaray maçında çılgına döndü: Ayıp artık, ne izliyorsunuz orada?

Adana Demirspor oyuncusu Emre Akbaba'nın, Galatasaraylı Mertens'e yaptığı müdahale ünlü sanatçı Şahan Gökbakar'ı çıldırttı. Gökbakar, hakemler hakkında sert bir paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların gollerini 86'daMidtsjö, 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti.

TEPKİ ÇEKEN POZİSYON

Mücadelenin 38. dakikasında taç çizgisine yakın bir noktada Emre Akbaba, Dries Mertens'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Galatasaraylı futbolcular ve tribünler yoğun tepki gösterdi. Kulüp, devre arasında hakemler hakkında paylaşım yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR ÇILGINA DÖNDÜ

Galatasaray taraftarı olan ünlü sanatçı Şahan Gökbakar bu pozisyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ya bu kaçıncı bileğe basma? Bu nasıl sarı kart? Kırılınca mı vericeksiniz kırmızıyı? Ayıp yaaa... VAR hakemi Bahattin Şimşek sen ne izliyorsun birader orada???" ifadelerini kullandı.