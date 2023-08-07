Sahalara dönebilmesi için tek şart var! Arda Güler'in sakatlığında son durum belli oldu

Real Madrid'in ABD kampında menisküs sakatlığı yaşayan Arda Güler, tedavisi için İspanya'ya geri dönmüştü. 3-5 ay sahalardan ayrı kalması beklenen genç yıldızdan sevindirici haber geldi. İspanyol basınında Arda'nın ağrı hissetmemesi halinde takımla çalışmalara başlayacağı ve sahalara daha kısa süre içerisinde dönebileceği belirtildi. Genç yıldızın ağrılarının devam etmesi durumunda ise süreç uzayacak.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de antrenman performansıyla büyük beğeni toplayan Arda Güler, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Takımının ABD kampından ayrılarak tedavi için İspanya'ya dönen futbolcunun ağrı hissetmemesi halinde takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

3-5 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYORDU

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler beklenenden çok daha kısa bir süre içerisinde sahalara geri dönebilir. Menisküs sakatlığı nedeniyle 3-5 ay formaya uzak kalması beklenen yıldızdan gelen haber teknik direktör Carlo Ancelotti'yi de sevindirdi.

ANCELOTTI'NİN PLANLARI İÇERİSİNDE

İtalyan hocanın taktiksel değişikliğe giderek sezon içerisindeki planlarına Arda Güler'i de dahil ettiği belirtildi. Eflatun-beyazlılar, 12 Ağustos'ta oynayacağı Athletic Bilbao maçıyla La Liga'da sezonu açacak.