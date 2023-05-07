Sahada başlayıp tünele kadar devam etti! Giresunspor-Fenerbahçe maçında sportmenliğe yakışmayan hareketler

Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Giresunspor-Fenerbahçe maçının son anlarında yedek kulübeleri ve iki takımın futbolcuları arasında tartışma çıktı. Sahada başlayan gerginlik tünele kadar devam etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu müsabakanın son anlarında gerginlikler yaşanırken, bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

TÜNELE KADAR DEVAM ETTİ

Mücadele boyunca tansiyon sık sık yükselirken, maç sonunda iki takım oyuncuları ve kulübeler arasında tartışma çıktı. Birçok futbolcu arasında yaşanan gerginlik tünele kadar devam etti.

İşte tartışmanı yaşandığı anlar;