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Fenerbahçe'de Kante sağlık kontrolünden geçti, Cherif sakat

Fenerbahçe'de Kante sağlık kontrolünden geçti, Cherif sakat
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Fenerbahçe, izin sürecini tamamlayan N’Golo Kante’nin sağlık kontrollerinden geçtiğini ve Samandıra’da takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini ve Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Sidiki Cherif'in Gornik Zabrze maçı kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli kulüp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin bu sabah sağlık kontrollerinden geçtiğini ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacağını açıkladı. Ayrıca son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Sidiki Cherif'in Gornik Zabrze maçı kamp kadrosuna alınmadığı belirtilirken, genç futbolcunun sağlık durumunun kulübün sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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