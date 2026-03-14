Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Safiport Erokspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 74-57'lik skorla mağlup etti. Erokspor bu galibiyetle 13. kez kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi

Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 8, Cornelie 10, Egehan Arna 15, Love 2, Crawford 14, Erten Gazi, Galloway 5, Thomas Akyazılı 7, Thurman 6, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 4

Aliağa Petkimspor: Brown 7, Whittaker 1, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 7, Sajus 8, Efianayi 11, Mustafa Kurtuldum 6, Yiğit Kaba, Troy Şav 4, Floyd 2, Flowers 4

1. Periyot: 28-15

Devre: 49-27

3. Periyot: 63-45

Beş faulle çıkan: 34.26 Galloway (Safiport Erokspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Safiport Erokspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 74-57 yendi.

İstanbul temsilcisi, 13. galibiyetini aldı. İzmir ekibi ise 16. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
