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Şafak Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu

Şafak Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
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Türkiye Tenis Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçilen Şafak Müderrisgil, 134 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Genel kurula 239 delegeden 179'u katıldı.

TÜRKİYE Tenis Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimine Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi.

Tenis Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na 239 delegeden 179'u katıldı.

Yönetim ve mali raporların ibra edildiği seçimde 45 oy geçersiz sayılırken 134 oy alan Şafak Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu'nda yeni başkan seçildi.

Tenis Federasyonu 6'ncı Olağan Genel kurulunda başkan seçilen Şafak Müderrisgil'in yönetim kurulunda; Emel Özdemir, Ümit Hatipoğlu, Mehmet Çağatay Tümen, Volkan Sevaioğlu Tan, Kaan Ertürk, Halil Arslan, Mehmet Ersin Kurt, Mert Ceylan, Ersin Soylu, Gülberk Albayrak ve Kadir Girente yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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