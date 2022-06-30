Safa Kınalı, kiralık olarak Altınordu'da
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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Altınordu, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Altınordu, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bordo-mavili takım, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzattı ve TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'ya kiraladı. Geçen sezonu Tuzlaspor'da geçiren ve çıktığı 32 maçta 1 gol, 3 asistlik performans gösteren hücum oyuncusu, gelecek sezon İzmir ekibinin formasını giyecek.
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor