Sadık Çiftpınar'dan büyük skandal! Tribüne dönerek cinsel organını tuttu, süresiz kadro dışı kaldı
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Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa maçında taraftarların kendisini protesto etmesi sonrası oyundan çıkmak istedi. Deneyimli savunmacının karşılaşma oynanırken yaptığı skandal bir hareket ortaya çıktı. Tribünlere dönerek cinsel organını tutan futbolcunun o anlara ait görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Yaşananlara dair bir açıklama yapan Yeni Malatyaspor kulübü, Sadık Çiftpınar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını belirtti.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçına ev sahibi takımın deneyimli savunmacısı Sadık Çiftpınar'ın çirkin hareketi damga vurdu.
SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI
Kendisini protesto eden taraftarlara dönerek cinsel organını tutan Sadık Çiftpınar'ın o anlara ait görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Yaşananların ardından Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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