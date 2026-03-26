İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Sadettin Tantan Yerleşkesi açıldı

İSTANBUL Güreş İhtisas Kulübü'nün 1919 yılında kurulan ve yenileme çalışmaları tamamlanan Sadettin Tantan Yerleşkesi'nin açılış töreni düzenlendi. Açılışa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, siyasiler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende söz alan Sadettin Tantan, yenilenen tesisin kente ve spora katkı sunmasını dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

TAHA AKGÜL: İNŞALLAH BURADAN NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK

Tesisi yaşatma adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "1919 yılında kurulmuş Türk güreşine önemli sporcular yetiştirmiş tarihi bir kulübün yenilenmesinde emeği geçen başta Sadettin Tantan bakanımıza, emeği geçen tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibine, herkese teşekkür ederim. İnşallah buradan nice şampiyonlar çıkacak. Nice sporcularımız bu tesisten çıkıp Avrupa, dünya ve olimpiyatlar ülkesini en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bizler federasyon olarak henüz bu tesisin yapımında katkımız olmadı ama inşallah bundan sonraki süreçte bu tesisin yaşaması adına elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Tesisin müsait olduğu günlerde bizler de kamp verip, bu tesisin yaşamasına katkı vereceğiz. Tesis çok modern olmuş. Bu tesisi yaşatma adına elimizden geleni vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ve toplu fotoğraf çekiminin ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

