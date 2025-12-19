Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi.

SADETTİN SARAN İFADEYE ÇAĞRILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor.

"HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUM"

Saran'dan ilk açıklama geldi. Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.