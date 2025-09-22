Haberler

Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog

Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog
Güncelleme:
Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ile bir araya geldi. Saran, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı ve camiaya birlik mesajı verdi. GFB lideri Gölbaşı, Saran'ın sözlerini destekledi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Saran, camiaya birlik mesajı verdi.

"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE"

Görüşmede konuşan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı. Saran, "Bizim derdimiz Fenerbahçe. Kazanırsak hiç kimseyle işimiz yok" dedi.

GFB'DEN DESTEK MESAJI

GFB Lideri Cem Gölbaşı da Saran'ın sözlerine destek vererek, "Biz de öyle düşünüyoruz zaten" ifadelerini kullandı. Saran, buluşmayı, "İyi ki varsınız" sözleriyle noktaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Erkan:

Milletin işi gücü yok, düşmüş bir top peşine, kimseye bir faydası da yok, adınada spor demişler, spor görünümlü her türlü kara işler.

Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Fenerbahçe'de bir şeyler değişecek ise ilk önce bunlardan, maaşa bağlı yanar döner yorumculardan sıyrılacaklar. Takımın eski ama Fenerbahçe'yi araç değil amaç edinen eski oyuncuları /- dikkate alacaklar. Takım içinde yönetime uşaklık eden taraftara oynayan rakib yada rakiblere konusan oyunculardan kurtulacaklar. Oyuncu işine bakacak, Yönetim işine herkes işini bilecek. Bu sezon ne gelir başa ama gelecek sezona hatasız girmeliler.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
