Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ile bir araya geldi. Saran, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı ve camiaya birlik mesajı verdi. GFB lideri Gölbaşı, Saran'ın sözlerini destekledi.
"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE"
Görüşmede konuşan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı. Saran, "Bizim derdimiz Fenerbahçe. Kazanırsak hiç kimseyle işimiz yok" dedi.
GFB'DEN DESTEK MESAJI
GFB Lideri Cem Gölbaşı da Saran'ın sözlerine destek vererek, "Biz de öyle düşünüyoruz zaten" ifadelerini kullandı. Saran, buluşmayı, "İyi ki varsınız" sözleriyle noktaladı.