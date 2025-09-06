Sadettin Saran Mersin'de Fenerbahçe Kongre Üyeleriyle Bir Araya Geldi

FENERBAHÇE başkan adayı Sadettin Saran, Mersin'de kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen buluşmaya katılan Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkan Saran, vizyonunu ve projelerini kongre üyeleriyle paylaştı. Henüz 5 yaşında iken babasının takımı Fenerbahçe'yi tutmaya başladığını belirten Saran, "5-6 yaşlarındaydım. Babamı ofisinde beklerken birisi bana 'Hangi takımı tutuyorsun?' diye sordu. Ben de babam hangi takımı tutuyorsa onu tutuyorum, dedim. O gün Fenerbahçeli oldum" dedi.

'3 YIL ŞAMPİYON OLAMAYAN İSTİFA ETSİN'

Başkanların 3 yıl şampiyon olamaması durumunda istifa etmesi gerektiğini kaydeden Saran, "Çocukluğumdan itibaren kendi adıma istediğim, hayal kurduğum şey Fenerbahçe başkanlığıydı ve öyle bir başkan olayım ki iyi ki biz bu adama oy vermişiz, desteklemişiz desinler. Bunu isterim. Eğer bana oy verenlerin gözünde en ufak bir hayal kırıklığı görürsem hemen görevi bırakırım. O yüzden '3 sene şampiyon yapamayan gider' dedim. Bunu da genel kurula sunacağız" ifadesini kullandı.

'BEN OLSAM MOURINHO İLE ANLAŞMAZDIM'

Seçimi kazandığında mevcut yönetimin anlaştığı hocayla devam edeceklerini belirten Saran, "Ben en iyi hoca bizim hocamızdır anlayışındayım. Keşke Ali Koç, hoca konusunda fikrimi alsaydı. Kişiselleştirmeyeceğim. Ama birini seçtiler diye göreve geldiğimde göndermeyeceğim. Ben olsam Mourinho ile anlaşmazdım. Ben Conte ile anlaşmıştım. Mourinho'nun Benfica maçı öncesi söylediği kovulma nedeni ama bunları neden söylediğine bakmak lazım. Mourinho yalnız kaldı" diye konuştu.

'FENERBAHÇE RUHUNU GERİ GETİRECEĞİZ'

Fenerbahçe ruhunu geri getireceklerini sözlerine ekleyen Saran şunları söyledi:

"Göreve gelince iki transfer yapacağım. Bir Kadıköy cehennemini iki Fenerbahçe ruhu. Eski Fenerbahçe ruhunu kazandırmamız lazım. Stadyumda da sıkıntımız var. Maraton E'yi kaldıracağım. Kombine kapasitesinin 20 binden 40 bine çıkaracağım."