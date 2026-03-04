Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller bozuk.

SADETTİN SARAN'DAN PRİM MÜJDESİ

Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek adına sürpriz bir jest yaptı. Takım ile birlikte Gaziantep'e giden Saran, bu akşam kupada oynanacak Gaziantep FK ve hafta sonunda ligde oynanacak Samsunspor maçlarına özel bir prim belirledi. Fenerbahçeli futbolcular, bu iki maçı da kazanması durumunda prim hakkı elde edecek.

SÜREKLİ OYUNCULARLA TEMAS HALİNDE

Öte yandan Başkan Sadettin Saran, son günlerde sık sık Samandıra'ya giderek ipleri elinde tutuyor. Futbolcularla sık sık iletişim halinde olan Saran, oyunculara desteğini esirgemiyor ve her isteklerinin yapılmasını istiyor.