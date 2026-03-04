Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Takım ile birlikte Gaziantep'e giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takım içerisindeki moral ve motivasyonu artırmak adına bu akşam oynanacak Gaziantep FK ve hafta sonundaki Samsunspor maçları için özel prim belirledi.
Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller bozuk.
SADETTİN SARAN'DAN PRİM MÜJDESİ
Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek adına sürpriz bir jest yaptı. Takım ile birlikte Gaziantep'e giden Saran, bu akşam kupada oynanacak Gaziantep FK ve hafta sonunda ligde oynanacak Samsunspor maçlarına özel bir prim belirledi. Fenerbahçeli futbolcular, bu iki maçı da kazanması durumunda prim hakkı elde edecek.
SÜREKLİ OYUNCULARLA TEMAS HALİNDE
Öte yandan Başkan Sadettin Saran, son günlerde sık sık Samandıra'ya giderek ipleri elinde tutuyor. Futbolcularla sık sık iletişim halinde olan Saran, oyunculara desteğini esirgemiyor ve her isteklerinin yapılmasını istiyor.