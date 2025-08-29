Sadettin Saran istediği teknik direktörün ismini verdi

Sadettin Saran istediği teknik direktörün ismini verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör adayını açıkladı. Saran, yaptığı açıklamada, teknik direktör adayının Portekizli antrenör Sergio Conceiçao olduğunu belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör kararını açıkladı.

"ŞİMDİ DE ADAYIM"

Saran,"2 sene önce Ali bey 'Ben bırakacağım' gibi bir şey dedi. O bırakıyorsa ben adayım demiştim. Hatta o zaman tepki de gördüm. Ali Bey'in kararını bekledim. O kararını açıklayınca ben de sözümü yememek için aday olmadım. Ama orada şunu söyledim. Diğer kongrede şartsız adayım. Şimdi de adayım." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON YAPAMAYAN GİDECEK"

"İki transfer yapacağız; biri Fenerbahçe ruhu biri Kadıköy cehennemi, bunları geri getireceğiz." diyen Saran, "Tüzükte değişikliğe gideceğiz, 3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamaz. Şampiyon olan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Ben olağanüstü kurulla geleceğim, benim için süre 1.5 sene." diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI

Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceição olduğunu açıkladı. Saran, "Sergio Conceiçao, kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

saran türkiyede her göreve getirilebilir gerek kalitesi vizyonu gerek delikanlılığı sempatikliği ile gerekse sporculuğu cesareti ile her işin altından kalkabilr fenerbahçe onsuz yıllarında çok şeyler kaybediyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

senin de futboldan anladığın bir şey yok, hep söylüyorum, Portekizliler Türkiye'de başarılı olamaz, olamaz ve olamaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Portekiz li hocalar yaramıyor anlayamadın mı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
