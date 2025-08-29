Sadettin Saran istediği teknik direktörün ismini verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör kararını açıkladı.

"ŞİMDİ DE ADAYIM"

Saran,"2 sene önce Ali bey 'Ben bırakacağım' gibi bir şey dedi. O bırakıyorsa ben adayım demiştim. Hatta o zaman tepki de gördüm. Ali Bey'in kararını bekledim. O kararını açıklayınca ben de sözümü yememek için aday olmadım. Ama orada şunu söyledim. Diğer kongrede şartsız adayım. Şimdi de adayım." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON YAPAMAYAN GİDECEK"

"İki transfer yapacağız; biri Fenerbahçe ruhu biri Kadıköy cehennemi, bunları geri getireceğiz." diyen Saran, "Tüzükte değişikliğe gideceğiz, 3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamaz. Şampiyon olan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Ben olağanüstü kurulla geleceğim, benim için süre 1.5 sene." diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI

Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceição olduğunu açıkladı. Saran, "Sergio Conceiçao, kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.