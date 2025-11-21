Sadettin Saran'ın hayali gerçek oluyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Başkan Sadettin Saran'ın öncelikli hedefinin Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth olduğu ileri sürüldü.

GOLCÜ ARAYIŞI HIZLANDI

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem golcü takviyesi. Avrupa transfer piyasasında adı sık sık büyük kulüplerle anılan sarı-lacivertlilerin, son olarak Napoli'nin yıldızı Romelu Lukaku ile de ilişkilendirildiği belirtiliyor. Ancak Başkan Sadettin Saran'ın asıl hedefi başka.

GÖZLER SÖRLOTH'TA

Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefi, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth. Kariyerinde Türkiye'de gösterdiği performansla dikkat çeken Norveçli golcü bu sezon ligde 11 maçta 2 gol kaydetti.

OYNAMAK İSTİYOR

Sörloth'un önceliğinin düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, oyuncuyu ikna etmek için devreye girecek.