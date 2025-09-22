Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de dün yapılan olağanüstü seçimde başkan seçilen Sadettin Saran'ın canını sıkacak bir gelişme yaşandı.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, federasyonda olağanüstü bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Işık, "Şu çok net. Bahis şirketinin doğrudan ya da dolaylı sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran'ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Kapatma süreci nasıl işleyecek, bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor" dedi.

"ŞİRKET BENİM, KAPATIRIM"

Hisse devri için başvuruda bulunduğunu açıklayan Sadettin Saran"Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için (Tuttur.com) başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi şirket benim, kapatırım." ifadelerini kullanmıştı