Haberler

Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zirve yarışında puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğinde transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ile de görüşerek rotasını Alexander Sörloth'a çevirdiği öğrenildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alexander Sörloth'u transfer etmek için Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.
  • Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 17 maça çıktı ve 2 gol attı.
  • Alexander Sörloth, Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol ve 11 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenmesinin ardından zirvedeki puan farkını 1'e düşürdü. Sarı-lacivertliler, Başkan Sadettin Saran önderliğinde transfer çalışmaları şimdiden başladı.

SADETTİN SARAN'IN HAYALİ SORLOTH

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile de görüşerek Alexander Sörloth ismini gündeme getirdi. Jhon Duran'ın hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de istenen performansı verememesi nedeniyle yönetimin rotayı Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'a çevirdiği öğrenildi.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamayan Norveçli oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

17 MAÇA ÇIKIP 2 GOL ATTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Sörloth, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen deneyimli golcü, çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Dur ihtarına uymadı, aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü

Emniyet müdürünü eziyordu! Vurularak durduruldu
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.