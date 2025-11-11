Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth
Zirve yarışında puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğinde transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ile de görüşerek rotasını Alexander Sörloth'a çevirdiği öğrenildi.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alexander Sörloth'u transfer etmek için Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.
- Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 17 maça çıktı ve 2 gol attı.
- Alexander Sörloth, Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol ve 11 asist yaptı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenmesinin ardından zirvedeki puan farkını 1'e düşürdü. Sarı-lacivertliler, Başkan Sadettin Saran önderliğinde transfer çalışmaları şimdiden başladı.
SADETTİN SARAN'IN HAYALİ SORLOTH
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile de görüşerek Alexander Sörloth ismini gündeme getirdi. Jhon Duran'ın hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de istenen performansı verememesi nedeniyle yönetimin rotayı Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'a çevirdiği öğrenildi.
OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamayan Norveçli oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
17 MAÇA ÇIKIP 2 GOL ATTI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Sörloth, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen deneyimli golcü, çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.