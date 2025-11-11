Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenmesinin ardından zirvedeki puan farkını 1'e düşürdü. Sarı-lacivertliler, Başkan Sadettin Saran önderliğinde transfer çalışmaları şimdiden başladı.

SADETTİN SARAN'IN HAYALİ SORLOTH

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile de görüşerek Alexander Sörloth ismini gündeme getirdi. Jhon Duran'ın hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de istenen performansı verememesi nedeniyle yönetimin rotayı Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'a çevirdiği öğrenildi.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamayan Norveçli oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

17 MAÇA ÇIKIP 2 GOL ATTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Sörloth, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen deneyimli golcü, çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.