Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay
Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi. Yapılan görüşmede bazı futbolcuların olduğu, teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve çoğu futbolcunun yer almadı görüldü. Taraftarlar, bu görüşmenin kısıtlı kişilerle yapılmasını eleştirdi ve toplantıda yer almayan isimlerin nerede olduğunu sordu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-lacivertli futbol takımıyla buluştu.

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Saadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi. Saran ile Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

TEDESCO, DEVİN ÖZEK VE BAZI FUTBOLCULAR YOK

Yapılan görüşmede Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve takımda yer alan çoğu futbolcunun olmaması dikkat çekti. Sosyal medyaya servis edilen görüntülerde Başkan Sadettin Saran'ın sadece 10 futbolcuyla birlikte olduğu görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu toplantının kısıtlı kişilerle yapılmasını yoğun şekilde eleştirdi ve takıma fayda sağlamayacağını dile getirerek toplantıda olmayan isimlerin nerede olduğunu sordu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
