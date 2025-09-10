Sadettin Saran: 'Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz'

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 2018 yılında Ali Koç'a teveccüh olduğunu hatırlatarak, "Öyle bir teveccüh varken, Ali bey seçildi. Zamanlama için çok doğru bir zaman değil ama bugün Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tutulmayan sözleri tutacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saran, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'te bulunan tesisinde basın toplantısı düzenledi. Programa Sadettin Saran ve yönetim kurulu listesindeki isimlerin yanı sıra, davetliler ve basın mensupları katıldı. Toplantıda ilk olarak Saran ve ekibinin, kulübün geleceğine dair vizyonu, projeleri ve seçim sloganı olan 'Söz Fenerbahçe' anlayışını anlatan tanıtım filmi izletildi.

"Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu"

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını seçeceği kongrenin önemine değinen Sadettin Saran, "Önümüzdeki kongre sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele, son 11 yılda yapılamayanların hayata geçirilmesidir. 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmese yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Önceliğimiz net, futbolda şampiyonluk" diye konuştu.

"Korkunun ecele faydası yok"

Saran, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun, bir kongre üyesinin 'Sadettin Saran'ın aday olamaz' diye yaptığı başvurunun reddedilmesi konusuyla ilgili, sahip olduğu firmayı devir ettiğini ve konuya dair görüşlerini şöyle aktardı:

"Böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum? Ben ve arkadaşlarım, kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapan arkadaşımla gerekli müracaatları yaptık. FIFA ile konuştuk. Spor Bakanlığı bizim devir işlerini kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Biliyorum Spor Bakanlığı'nı arayanlar var. Korkunun ecele faydası yok. Benim önceliklerim var; ilk sırada aile, ikincisi iş, sonra da Fenerbahçe. Artık ikinci olarak Fenerbahçe var. Buraya kadar getirdiğim şirketlerimden feragat edeceğim. İçiniz rahat olsun."

"Hem sahada hem dışarıda gerekli mücadeleyi yapacağız"

Eski sporcu olduğunu ve mücadeleyi çok iyi bildiğini aktaran sarı-lacivertlilerin başkan adayı, "Dış etkenler var, iç etkenler de var. Kısır döngü içerisindeyiz. Benim gördüğüm eksiklik, belirli yerlere gidiliyor. Ama alt tabakaya gidilmiyor. Herkesin elini sıkacağız. Harekete geçirilmeyen insanlar var. Sadece bahane sığınılmaz. Tekmeye kafayla giren takım kuracağız. Hem sahada hem dışarıda gerekli mücadeleyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Tedesco'ya her türlü desteği vereceğiz"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili ise Sadettin Saran şunları söyledi:

"Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Onun dışında onunla el ele çalışacağız. Ona her türlü desteği vereceğiz. Artık hocayı konuşma için geç. Ben 'Böyle bir şey yapacağız, senin başkan olma ihtimalin var' demelerini beklerdim ama olmadı, sağlık olsun. Bu saatten sonra 1 dakika daha harcayacak vaktimiz yok. Eğer hala hoca olmasaydı, kazandığımız günün akşamında Aykut (Kocaman) hocayla, Volkan (Demirel) hocayı Samandıra'ya davet edecektim."

"Eski futbolculardan oluşan futbol aklı oluşturduk"

"Samandıra'da değişim" olacak mı sorusuna Saran şöyle yanıt verdi:

"Hocamızla konuşmadan bunları konuşmak doğru olmaz. Eski Borussia Dortmund günlerinden gelen futbolu çok iyi bilen, Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmesinde vesile olan, eski futbolculardan oluşan bir futbol aklı oluşturduk. 'Sadece izleyin' dedim, şimdi izliyorlar. Sonra da bunu değerlendireceğiz."

"Fenerbahçe için taşın altına elini koyacak insanlardan seçtik"

Yönetim kurulu listesinin eleştirilmesi üzerine Sadettin Saran, "Benim yönetimimi eleştirenler var. Biz daha önce büyük isimleri de gördük. Benim listemde önceliğim; benden genç olmaları, kendi işlerinde başarılı olmaları, aileden gelen veya kendi işlerini kurmuş olmaları, Fenerbahçe için taşın altına elini koyacak insanlardan seçtik. Birkaç değişiklik olabilir. Zaten eksiklerimiz de var. Düşünce kalkmasını bilen bir zihniyetle, yeni ekip kurduk. Doğru insanları doğru yere koyup ileride Fenerbahçe'ye faydalı olacak insanlar seçmeye çalıştık. Birbirini seven aynı zamanda eğlenmesin bilen insanlardan kurulu liste oluşturduk. Futbol A.Ş.'de çok iyi isimler olacak" değerlendirilmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz"

Saran, 25 yıl önce Fenerbahçe'ye başkan olma hayalinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bazı şeyler benim dışımda oldu. 2 defa ihraç edildim. 2016 yılına kadar hakkım yoktu. İlk kongre 2018'di. O dönemde Ali Koç için teveccüh vardı. Öyle bir teveccüh varken, Ali bey seçildi. Zamanlama için çok doğru bir zaman değil ama bugün Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tutulmayan sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

"Futbolda şampiyonluk önceliğimiz için bazı projeler aksayabilir"

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim raporunun açıklanmaması üzerine görüşlerini aktaran sarı-lacivertlilerin başkan adayı, "Sürekli para muhabbeti var. Ben bir Fenerbahçeli olarak bundan rahatsızım. Fenerbahçe'nin para bulma derdi yok. 300 milyon TL geliri var. Aylık 4 milyon Euro açığımız var. Sponsorlar konusunda da; çok ilgi var. Çok gelmek isteyen var. Fenerbahçe'de kaynak oluşturma sorunu yok. Fenerbahçe'de harcama sorunu var. Biz kötü huylu harcamaları sıfıra indireceğiz. Bazı projeleri aksayabilir, futbolda şampiyonluk önceliğimiz için. Her işi erbabına bırakma zihniyetimiz var" dedi.

Sadettin Saran, ayrıca kulübün 21.5 milyar TL borcu olduğunu ifade etti.

"Başkanlıktan vazgeçme olmadı"

2024 yılı haziran ayında yapılan seçimde çekilmesi üzerine Sadettin Saran, "Vazgeçme olmadı. 2024'te takım şampiyonluğa gidiyordu. Bir gün üniversitedeki konuşmada soru üzerine, 'Ali bey bırakırsa ben adayım' dedim, yer yerinden oynadı. Ali beyden bir randevu aldım, aday olacağımı söyledim. Ali bey de 'Bırakmayı düşünüyorum' dedi. Biz 2 gün içinde 500 imzayı topladık. Büyük olay oldu. 'Takım şampiyonluğa giderken nasıl imza toplarsın' dendi. Sonraki süreç uzadı ve ben yıpranmaya başladım. Aradım dönmedi. Bir gün Mourinho beni aradı, 'Sen beni aradın ama kulüpten de aradılar' dedi. Daha fazla yıpranmayalım diye bir tarih verdik arkadaşlarımla. 14 dakika kala aradı ve gelmek istediğini söyledi. Orada bir konuşma gerçekleşti. Dolayısıyla bir vazgeçme olmadı. Bugün şartsız adayım" diye konuştu.

"Fenerbahçe'de iletişim sorunu var"

Çözümün yarısının sorunu bilmekten geçtiğini vurgulayan Saran, "Üç şey öne çıkıyor, benim uykumu kaçıran. Türk spor tarihinde 'Başarmazsam aday olmayacağım' dedim. Hocalar suçlandı, sportif direktörler suçlandı. Kan değişimi başkanlıkta da lazım. Bunu gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliği için istiyorum. 27 senedir koltuk iki başkan arasında gidiyor, geliyor. Fenerbahçe'de iletişim sorunu var. Fenerbahçe'nin karar mekanizmasında sorun var. Üçüncü de futbol aklı. Biz de bunları daha iyi yapacağımız için adayız. Biz açık ve şeffaf olacağız. Herkese kapımız açık. Ben yapıcı eleştiriye çok önem veren insanım. Bana istifa diye bağıranların hiçbir zaman kombinesini iptal etmem. O işe de tribünleri bilen insanlarla gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Artık süresi doldu diye inanıyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesindeki konuşmaları aktaran Sadettin Saran, "Ali bey ile 2024 yılındaki seçim öncesi son görüşmemizde, 'Çok iyi bir takım kuruyorum. 2 yeni yönetici alıyorum' dedi. Ali bey hata yaptı ama bu sene şampiyon yapacağına inandım. Fenerbahçe şampiyon olsa aday olmazdım. Değişen artık süresi doldu diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Saran, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile de görüşeceğini aktararak, Başkan Ali Koç ile ortak yayın düşünmediklerini ama Fenerbahçe TV'ye çıkacaklarını dile getirdi. - İSTANBUL