Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Seçildi

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıktan zaferle ayrılarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, takımı şampiyon yaparak birlik içinde kupa sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, seçim sonuçlarının birlik ve beraberliği gösterdiğini belirtti.

Beraber olmadan şampiyonluğun gelmeyeceğini vurgulayan Saran, "İlk gün de söyledim. Hayalim yaşayan 2 başkanla beraber (Aziz Yıldırım-Ali Koç) kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in son 7 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Aziz Bey'in 20 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Bizi arasınlar, ben onları zaten arayacağım. Yapıcı eleştiride bulunsunlar, yol göstersinler, yaptığımız yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu gerçekten birlik beraberlik içinde yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi açıklamalarında son derece samimi olduklarını aktaran Saran, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçları da bunu işaret ediyor. Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize de huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarımızdan Allah razı olsun, çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarı da ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Ali Koç'cuymuş, Sadettin Saran'cıymış demeden liyakate göre hareket edip herkesi kucaklamak."

Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getireceklerine inandığını dile getiren Saran, "İnşallah takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Tüzük değişikliği konusunda son derece samimiydik. 3 sene şampiyon yapamayan başkan gitmeli, hemen ilk işimiz de o olacak. Adil ve şeffaf olacağız. Kimseye öncelik tanımayacağız, herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcıya çevirmeye çalışacağız. Adil ve şeffaflığımızla yapıcı eleştirileri önemseyeceğiz. Bunda son derece kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Tedesco ile devam edeceklerini anlatan Saran, şunları kaydetti:

"Bu hafta çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Kafile var, hazırlıklar yapıldı. Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Biz gerekli çalışmaları zaten yapmıştık. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız. Takım bizim takımımız. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar arkalarında olacağız. İlk işim mazbatayı alır almaz yanlarına gitmek. Mazbatayı daha almadık ama herkesle görüşeceğiz. Kimseye önyargımız yok. 3 gündür söylüyorum bu süreçte hep söylüyoruz. Biz iletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına biraz daha dikkat edeceğiz. Takım kuruldu şu an ama birinci önceliğimiz ilişkileri daha iyi yönetmek, biraz daha sevgi dolu."

Saran ve ekibi, konuşmaların ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip etti.