Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu birlikte izledi.
- Geçmiş yıllarda Fenerbahçe yönetimi, Trabzon'daki maçları özel tribünden izliyordu.
3 BAŞKAN BİR ARADA
Ligin geri kalan bölümünü etkileyecek bu önemli karşılaşmaya kameralara yansıyan bir görüntü damga vurdu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi birlikte izlediği görüldü.
AYRI AYRI YERLERDE İZLİYORLARDI
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe yönetimi, geçmiş yıllarda Trabzon'da oynanan müsabakalarda mücadeleyi kendilerine ayrılan özel tribünden takip ediyordu. Ortaya çıkan bu görüntü iki takım taraftarları arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına da önemli mesaj verdi.