Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu birlikte izledi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi birlikte izledi.
  • Geçmiş yıllarda Fenerbahçe yönetimi, Trabzon'daki maçları özel tribünden izliyordu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, dev derbide Papara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

3 BAŞKAN BİR ARADA

Ligin geri kalan bölümünü etkileyecek bu önemli karşılaşmaya kameralara yansıyan bir görüntü damga vurdu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi birlikte izlediği görüldü.

AYRI AYRI YERLERDE İZLİYORLARDI

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe yönetimi, geçmiş yıllarda Trabzon'da oynanan müsabakalarda mücadeleyi kendilerine ayrılan özel tribünden takip ediyordu. Ortaya çıkan bu görüntü iki takım taraftarları arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına da önemli mesaj verdi.

sade vatandaş:

bunlar boş işler yıllardır bizim beklediğimiz görüntü emekli ve asgari ücretlilere insanca yaşayacağı bir maaş verilmesidir

