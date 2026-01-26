Haberler

Sadettin Saran'dan taraftarları heyecanlandıran mesaj

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kurul üyeleriyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. 'Tek odağımız şampiyonluk' diyen Sadettin Saran, "Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldi. "Tek odağımız şampiyonluk" diyen Sadettin Saran, taraftarlara seslendi.

''BİRLİK VE BERABERLİK OLMADAN...''

Birlik ve beraberlik olmadan başarının gelmeyeceğinin altını çizen Sadettin Saran, "Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.'' dedi.

''TEK ODAĞIMIZ ŞAMPİYONLUK''

Taraftarlara şampiyonluk mesajı veren Sadettin Saran, ''Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Tek odağımız şampiyonluk. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur." sözlerini sarf etti.

