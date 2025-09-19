Haberler

Sadettin Saran'dan sahibi olduğu bahis şirketinin devri için açıklama

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Tuttur hisselerinin devir olmaması halinde, Fenerbahçe başkanı seçildiği anda 'Tuttur' şirketini komple kapatacağını ve sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis şirketinin hisse devirleriyle ilgili açıklama yaptı. A Spor'a konuşan Sadettin Saran, Tuttur hisselerinin devir olmaması halinde, Fenerbahçe başkanı seçildiği anda 'Tuttur' şirketini komple kapatacağını dile getirdi.

''CEHENNEMİ GERİ GETİRECEĞİZ''

Seçim vaatlerinden bahseden Sadettin Saran, "Dış etkenler var, bu tartışmasız. dünkü maçın sonundaki hakem hataları akıl dışı, olacak iş değil. Ama tabii bunu yenmenin yolu, saha içinde kuvvetli olmak. Her yerde dile getirdiğim, tekmeye kafayla giren bir takım oluşturmak. Kadıköy cehennemini geri getirecek, Fenerbahçe ruhunu geri getirecek bir takım… Birliktelik, beraberlik diyoruz. Çünkü bunu niye diyoruz? Gücümüzü göstermemiz lazım. O yüzden de kongreye çok katılım olsun istiyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü hatırlamamız lazım ve dışarıya da hatırlatmamız lazım"

''ŞİRKETİ KOMPLE KAPATACAĞIM''

Hisse devri için başvuruda bulunduğunu açıklayan Sadettin Saran, devirde sorun çıkması halinde "Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için (Tuttur.com) başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi şirket benim, kapatırım." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
