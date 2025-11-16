Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adı son dönemde sarı-lacivertli ekiple anılan Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin transferine yönelik soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Soruya son derece şaşıran Saran "Nereden çıktı Lewandowski?" dedi.
"NEREDEN ÇIKTI LEWANDOWSKİ?"
Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusunu Saran, dikkat çeken bir şekilde yanıtladı. Sinan Engin'in sorusuna son derece şaşıran Sadettin Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.
TAKIMDAN AYRILIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.