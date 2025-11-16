Haberler

Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adı son dönemde sarı-lacivertli ekiple anılan Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin transferine yönelik soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Soruya son derece şaşıran Saran "Nereden çıktı Lewandowski?" dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi hakkındaki bir soruya 'Nereden çıktı Lewandowski?' yanıtını verdi.
  • Robert Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Robert Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılacağı kesin olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son dönemde sarı-lacivertliler ile ismi anılan İspanyol devi Barcelona'nın dünyaca ünlü santrforu Robert Lewandowski için sorulan soruya cevap verdi.

"NEREDEN ÇIKTI LEWANDOWSKİ?"

Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusunu Saran, dikkat çeken bir şekilde yanıtladı. Sinan Engin'in sorusuna son derece şaşıran Sadettin Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.

TAKIMDAN AYRILIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

