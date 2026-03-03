Haberler

Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Güncelleme:
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve Avrupa'dan elenme sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun sorumlu tutulduğu öne sürüldü. Süper Lig'de lider Galatasaray ile aradaki puan farkının 4'e çıkması üzerine Başkan Sadettin Saran'ın devreye girdiği iddia ediliyor. Tedesco'nun, son dönemdeki kötü gidişatın nedenlerini açıklamak üzere Samandıra'da bir toplantıya çağrıldığı belirtiliyor. Oyuncu değişiklikleri ve otorite sorunları da gündemde.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve Süper Lig'de Galatasaray ile arasındaki fark 4 puana çıktı.
  • Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in oyundan alınması kulüp içinde tepkiye neden oldu.

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve Avrupa defterinin kapanması sonrası faturanın teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesildiği iddia edildi. Süper Lig'de lider Galatasaray ile farkın 4 puana çıkması üzerine Başkan Sadettin Saran'ın devreye girdiği öne sürüldü.

SAMANDIRA'DA KRİTİK ZİRVE

UEFA Avrupa Ligi'ne veda edilmesi ve ligde Kasımpaşa ile Antalyaspor karşısında kaybedilen puanlar sonrası Samandıra'da hareketli saatler yaşandı. İtalyan teknik adam Tedesco'nun, son dönemdeki kötü gidişatın nedenlerini açıklamak üzere "görüşme odasına" davet edildiği belirtildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Antalyaspor maçında yapılan oyuncu değişiklikleri eleştirilerin odağına yerleşti. Gribal enfeksiyon nedeniyle kulübede yer alamayan Tedesco'nun uzaktan verdiği talimatlarla Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in oyundan alınması camiada tepki yarattı. Karşılaşmada Mert Müldür'ün kenara gelirken sitemkâr tavrı da otorite tartışmalarını beraberinde getirdi.

YÖNETİM RAHATSIZ

Yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Saran'ın teknik heyetle kapsamlı bir değerlendirme yapacağı iddia edildi. Şampiyonluk yarışında ağır hasar alan sarı-lacivertlilerde gözler alınacak kararlara çevrildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Ama Nağmalup !!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

