Haberler

Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Fenerbehçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifade vermeye başladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktığı için gözaltına alındı.
  • Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından ifade veriyor.
  • Fenerbahçe taraftarları, Saran'ın adliyeye sevki öncesinde İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

TARAFTAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Sadettin Saran'ın adliyeye sevki öncesinde Fenerbahçe taraftarları destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Adliye önündeki hareketlilik dikkat çekerken, güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı görüldü.

ADLİYEYE GELDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sadettin Saran, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinden sonra Çağlayan Adliyesine geldi ve ifade vermeye başladı. Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da adliyeye geldi.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından resmi açıklama yayınladı. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklama şöyle:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
Yorumlar (27)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Çağlayandayiz.Hele bir Fener'e zarar vermeue kalkın. Cehennem ederiz her yeri

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme350
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

Uyuşturucuya sonuna kadar destek diyorsun yani. Kara Cahil

yanıt122
yanıt32
Haber Yorumlarımehmet dirikoç:

ne b.k yiycen? bende Fb liyim. Sıradan olana adalet olacak ünlü yada nüfuzlu olana vip. öyle bi dünya yok kim suç işliyorsa kim haksız kötü illegal iş yapıyorsa adaletli bi şekilde cezasını çekecek. suç varsa ceza olacak. herkese ...... Sen yada sen gibiler kimsinizki devletin adaletine racon keseceksiniz. HADSİZLİĞİN LUZUMU YOK KENDİNE GEL.

yanıt103
yanıt14
Haber YorumlarıEmrah KOCA:

Bir kişi gözaltına alındığında mesele forma değil, hukuktur. Adliye önünde toplanmak masumiyet karinesini değiştirmez, yargının işini de etkilememeli. Suç varsa delil konuşur, yoksa hukuk zaten gereğini yapar. Kulüpler kutsaldır ama kimse hukukun üstünde değildir. Taraftarlık adliyede değil, tribünde olur. Adalet sloganla değil, dosyayla karar verir.

Yorum Beğen230
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharun yakar:

25 yıldır ülke soyuluyor teröristler ile masata oturturlar yok mu diyorsun hiç bir bilgi belge :))

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Kerem aktürkoğlu demişti. Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim. Kaptanları hapiste, Başkanları sorguda. En şerefli kulüp

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla

Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

