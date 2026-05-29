Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

Enhanced Games organizasyonu, 2027'de düzenlenecek yarışlarda Usain Bolt'un 9.58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu kıracak sporcuya 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Rekorun yalnızca 1 salise geliştirilmesi bile ödül için yeterli olacak.

Enhanced Games organizatörleri, 2027 yılında düzenlenecek organizasyonda Usain Bolt'un 100 metre dünya rekorunu kıracak sporcuya 10 milyon dolar bonus verileceğini açıkladı. Rekorun yalnızca 1 salise geliştirilmesi bile dev ödülü almak için yeterli olacak.

BOLT'UN REKORUNU KIRANA SERVET VERİLECEK

Spor dünyasında tartışmaları da beraberinde getiren Enhanced Games organizasyonu, dikkat çeken bir ödül programını duyurdu. Organizatörler, 2027 yılında gerçekleştirilecek etkinlikte Jamaikalı efsane Usain Bolt'un 9.58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu kıran erkek sprintere tam 10 milyon dolar bonus verileceğini açıkladı.

1 SALİSE BİLE YETERLİ OLACAK

Açıklamaya göre sporcunun rekoru büyük farkla geçmesine gerek olmayacak. Bolt'un derecesini yalnızca 1 salise geliştirmesi halinde bile atlet, 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. Bu nedenle organizasyonun duyurusu atletizm dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İLK REKOR KIRILDI

Las Vegas'ta düzenlenen ilk Enhanced Games organizasyonunda da dikkat çeken bir başarı elde edildi. Yunan yüzücü Kristian Gkolomeev, 50 metre serbest yarışında 20.81 saniyelik derecesiyle dünya rekoruna imza attı.

1.5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Gkolomeev'in elde ettiği rekor, organizasyon tarafından büyük ödülle karşılık buldu. Yunan sporcu, performansı sayesinde toplam 1.5 milyon dolar kazanç elde etti.

Bu gelişme, 2027 yılında kırılması hedeflenen 100 metre dünya rekoru için açıklanan 10 milyon dolarlık ödülün de ne kadar ciddi bir teşvik olduğunu gözler önüne serdi.

Şaziye Ceyhan
