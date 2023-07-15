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Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Spor Haberleri

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın son hali herkesi şaşırttı. Saçı ve sakalı oldukça beyazlayan Turan için sosyal medyada "Yıllar acımamış" yorumu yapıldı.

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçeği burnunda hocanın beyazlamış saçı ve sakalını gören futbolseverler yüzlerce yorum yaptı.

"YILLAR ACIMAMIŞ"

Arda Turan'ın fotoğrafına sosyal medyada en çok gelen yorumlarda biri "Yıllar acımamış" oldu. Sakalını uzattığı için beyazları daha çok belirginleşen Turan, yeni sezonda Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edecek.

ARDA TURAN'IN KARNESİ

Eyüpspor geçen sezon Arda Turan yönetiminde 8 maça çıktı. İstanbul ekibi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Sosyal medyada yapılan yorumlar:

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

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Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

erman genç :

Bankacı kadın Müdüre 200 milyon para kaptırmış kolaymı uykuyu kaybetmiştir

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