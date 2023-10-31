Sacha Boey için Manchester United ve Arsenal karşı karşıya
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Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey için Manchester United ve Arsenal karşı karşıya geldi. Özellikle Beşiktaş maçına da gözlemci yollayan Manchester United, Fransız futbolcu için oldukça istekli.
Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'da Sacha Boey performansıyla İngiliz devlerinin dikkatini çekti. Fransız bek için Manchester United ve Arsenal devrede.
MANCHESTER UNITED GÖZLEMCİ GÖNDERDİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Sacha Boey'in performansından oldukça etkilendi. Kımrızı Şeytanlar, 23 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken, Beşiktaş karşılaşmasına da gözlemci gönderdi.
LONDRA'DAN DA TALİBİ VAR
Arsenal'in de transfer listesinde üst sıralarda yer alan Sacha Boey'in kaderi sezon sonunda belli olacak. 71 maçta Galatasaray forması giyen Boey, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.