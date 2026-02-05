Haberler

Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'ten 500 bin euro kiralama bedeliyle satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı; Fransız futbolcu İstanbul'a geldi.

  • Galatasaray, Sacha Boey'u Bayern Münih'ten satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etti.
  • Transfer için Galatasaray, Bayern Münih'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
  • Sacha Boey'un satın alma opsiyonu yaklaşık 15 milyon euro seviyesindedir.

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde taraftarını heyecanlandıran bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce formasını giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK TRANSFER

Galatasaray, 25 yaşındaki Sacha Boey'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Anlaşmadaki satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı öğrenilirken, sezonun kalan bölümünde futbolcunun maaşının tamamını sarı-kırmızılı kulüp karşılayacak.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılıların bu transfer için Bayern Münih'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Sacha Boey'un satın alma opsiyonunun ise yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

İSTANBUL'A GELDİ, İMZA AN MESELESİ

Sacha Boey, temsilcisiyle birlikte perşembe günü saat 16.15 sularında İstanbul'a geldi. Fransız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Levent tüzemen öyle biri gelecek ki karşılamada yer bulamayacakları dediği kişi ne oldu acaba. Getire getire bu gönderdiği eskiyi mi bulabildi. Yazıklar olsun iki senedir devre arası saçma sapan transfer yaparak tarihe geçtiler. Ahmet Kutucu, Uğurcan çakır galatasaray'ın oyuncusu olabilecek kalitede olmamalarına rağmen beceriksizlikleri yüzünden ne varsa alıyorlar..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Bu Gönderdiği dediğin adamı 30 milyon Euro ya sattılar bu yıl cüzi kira bedeli ödeyecek Seneye yarı parasına veya pazarlıkla daha ucuza geri alacak..!

yanıt3
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti