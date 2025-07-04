Sacha Boey'dan Galatasaray'a kötü haber! Cimbom'u değil Marsilya'yı seçti
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sacha Boey, Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız oyuncu, Bayern Münih ile Marsilya'nın anlaşmasını bekliyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bayern Münihli Sacha Boey'den Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
MARSILYA İLE ANLAŞTI
HT Spor'un aktardığı habaere göre; Sacha Boey, ülkesinin takımlarından Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı. Haberde, Boey'in, Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve Bayern Münih ile Marsilya'nın anlaşmasını beklediği ifade edildi.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK
Fransız oyuncunun Marsilya tercihindeki en önemli sebebin Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda forma giymek olduğu ve bu nedenle Marsilya'yı seçtiği aktarıldı.