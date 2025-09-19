Sabri Sarıoğlu maç sonunda ateş püskürdü: Böylesini görmedim

Spor yorumcusu Sabri Sarıoğlu,TRT Spor ekranlarında Galatasaray'ın deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynadığı ve 5-1 kaybettiği maçı değerlendirdi.

"BAŞKA SENARYO OLACAKTI"

Barış Alper'in pozisyonuna değinen Sabri Sarıoğlu, "Neresinden başlasak bilemiyorum. Aslında maç istediğimiz gibi başladı, gol de bulduk. Bence kırılma anında Barış Alper ile ikinci golü bulsak, başka bir senaryo olacaktı. Yediğimiz goller hep bireysel hatalar. İlk yarı bitmeden 3 olunca, moraller tamamen çöktü. Ben bunu anlamıyorum. Bir anda demoralize oldu takım, oyun disiplininden koptu ve bireysel oynama başladı." dedi.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM''

Sözlerine devam eden Sarıoğlu, ''Maç öncesi hiç aklımızdan geçmeyen bir skor ve oyun. Uzun zamandır Galatasaray için böyle bir maç görmemiştim. Böylesini gerçekten görmedim. Çok yazık. Galatasaray'da bir kazanma alışkanlığı vardı, öz güven vardı. Bu kötü de sonuçlanabiliyor. Yunus, ilk golde topu uzaklaştırmak istese bence gol de olmayacaktı." sözlerini sarf etti.

"KÖTÜ BİR SONUÇ"

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile ilgili de "Galatasaray adına kötü bir sonuç oldu. Futbolda bunlar var ama böyle Şampiyonlar Ligi için kurulmuş bir kadroya böyle bir oyun ve skor yakışmadı. Sane'nin alıştığı bir oyun var ama her zaman bu olmuyor. Sol ayağı baskın bir oyuncu. Sola çalım atmak istiyor hep ama rakip anlıyor ve kapatıyor. Devamını getiremiyor. Beklentilerin altında kaldı. Daha etkili olmasını beklerdim ben. Performans olarak en düşük not vereceğim oyuncuların başında gelir." yorumlarında bulundu.