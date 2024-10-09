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Sabri Kıroğlu, Avrupa Şampiyonası Zaferini Paylaştı

Sabri Kıroğlu, Avrupa Şampiyonası Zaferini Paylaştı
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Ferdi Kata ve Büyükler Ferdi Kata'da şampiyon olan Düzceli sporcu Sabri Kıroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Başarılı sporcunun ziyareti, Düzce'nin ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki temsil yeteneğini gözler önüne serdi.

DÜZCE (İHA) – Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Ferdi Kata ve Büyükler Ferdi Kata'da şampiyon olan Sabri Kıroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

30 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler WFS Avrupa Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcu Sabri Kıroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret ederek, şampiyona ile ilgili bilgiler verdi. İl Müdürü İsa Yazıcı, başarılı sporcuya Düzce'yi ve Türkiye'yi başarı ile temsil etmesinden dolayı Kıroğlu'na teşekkür ederek, hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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