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Ryan Mendes: 'Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer'

Ryan Mendes: 'Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer'
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Kocaelisporlu futbolcu Ryan Mendes, sözleşmesinin uzatıldığını ve Süper Lig'in her oyuncu için önemli bir hedef olduğunu söyledi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Mendes, takımın kalan maçlarda elinden geleni yapacağını belirtti.

- Ryan Mendes: "Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer"

KOCAELİ - Kocaelisporlu futbolcu Ryan Mendes, "Sözleşmem uzatıldı. Mücadelemi verip taraftarı mutlu etmeye çalışacağım. Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer" dedi.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında pazar günü Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ryan Mendes, "Bu sezon hepimiz için büyük başarı oldu. Şampiyonluk hepimiz için büyük mutluluk verdi. Taraftarın bana duydukları sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sözleşmemde bir opsiyon vardı. Bu opsiyon kullanılarak uzatıldı. Mücadelemi verip taraftarı mutlu etmeye çalışacağım. Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer. Kocaelispor'un da buna uygun olarak kadro hazırlayarak yolunda devam etmesi gerekiyor. Kalan 2 maçta da elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Gerçekleştirilen antrenmana gelen minik taraftarlar, sporculara destek verirken, tişörtlerine imza attırarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Spor
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