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Ryan Kent imzayı attı! İşte giyeceği forma numarası

Spor Haberleri

Süper Lig devi Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi biten İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kent, 11 numaralı formayı giyecek.

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk transferi Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılam açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ryan Kent imzayı attı! İşte giyeceği forma numarası

11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Rangers'tan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivetlilerde 11 numaralı formayı giyecek.

Ryan Kent imzayı attı! İşte giyeceği forma numarası

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Ryan Kent Spor Haberler

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