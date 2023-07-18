Ryan Kent, Fenerbahçe'ye şampiyonluklar yaşamak için geldi Açıklaması

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Ryan Kent, kupalar kazanma hedefinde olduğu için sarı-lacivertli takıma geldiğini söyledi.

İngiliz futbolcu, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni takımında iyi karşılandığını aktaran 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir başlangıç oldu. Takım arkadaşlarım iyi bir şekilde beni aile içine aldı, karşıladı ve buraya uyum sağlamamı kolaylaştırdı. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Her geçen gün güçleniyoruz." diye konuştu.

Kent, transfer süreciyle ilgili, "Uzun bir süreçti. Uzunca düşünmek istedim ve bu süreçte kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Kulüple yaptığımız görüşmelerde bana ilerlenmek istenen yoldan bahsettiler. Beni kulübün hedefleri hakkında bilgilendirdiler. Ben de Glasgow Rangers gibi bir takımdan geliyorum. Orada da her hafta taraftarlar kazanmanızı bekliyor. Ben de bu seviyede devam etmek istedim. Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da benim için Fenerbahçe'den iyi bir opsiyon yoktu. Burası harika bir kulüp ve harika transferler yapılıyor. Umarım bu kulübün müzesine yeni kupalar ekleme imkanım olur." ifadelerini kullandı.

Glasgow Rangers'te forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile gelmeden konuştuğunu dile getiren Kent, "Rıdvan ile hem şehri hem de ligi anlamak için biraz konuştum. Ancak buraya gelirken kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Düşünmek için yeterli sürem de oldu. Masada birçok teklif vardı ancak bu tarz başarılı ve kupalar isteyen bir kulüp geldiğinde beni heyecanlandırdı. Aynı zamanda İstanbul şehrini ve insanları tanımak için sabırsızlanıyorum. Çünkü burası hakkında sadece iyi şeyler duydum." açıklamasını yaptı.

"Dzeko ve Tadic ile oynamak harika bir fırsat"

Ryan Kent, Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız futbolcularla oynayacağı için şanslı olduğunu dile getirdi.

Takımda çok fazla yetenekli futbolcu olduğuna değinen Kent, "Dzeko ve Tadic ile oynamak harika bir fırsat. Spora kattıklarını düşünürsek onlardan çok fazla şey öğrenebileceğim. Ancak sadece onlar değil, takımımızda çok fazla yetenekli futbolcu var. Bireysel anlamda kaliteli oyuncularımız mevcut. Herkes birbirini yukarı çekmek için uğraşıyor. Umarım bunları maçlara da yansıtır ve iyi sonuçlar alırız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal hakkında, "Tanıştığım ilk andan itibaren onun işine ve kulübe tutkusu ile bağlılığı gözle görülür bir şekilde fark ediliyordu. Güzel bir motivasyon konuşması yaptı. Hem beklentilerini hem de hedeflerini anlattı. Bireysel olarak her oyuncuyla iyi iletişimi var. Kendisi adil ve oyunculardan talepkar bir teknik direktör. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." görüşlerini aktardı.

"Birebirlerde oyunumu göstermeyi seviyorum"

Kent, futbol tarzıyla ilgili, "Taraftarları heyecanlandırmak, yaptığım hareketlerle onları koltuğundan kaldırmak isteyen bir oyuncuyum. Onlara heyecan vermek istiyorum. Birebirlerde oyunumu göstermeyi seviyorum." dedi.

Hücumun iki kanadında da oynayabildiğini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Hem sağ hem sol kanatta oynayabiliyorum ama en iyi performansımı solda gösteriyorum. Bu pozisyonda uzun süre oynadım. Takım içindeki rekabetin iyi olduğunu düşünüyorum. Her oyuncu en iyi performansını sergiliyor. Bu da takıma katkı sağlıyor." şeklinde görüş belirtti.

"Oynadığımız her maçta sahanın en iyisi olmak istiyorum"

Takım içindeki rekabete hazır olduğunu belirten Kent, sarı-lacivertli taraftarın önüne çıkacağı anı iple çektiğini söyledi.

Eski takımı Glasgow Rangers'ta da baskı olduğunu vurgulayan Kent, "İskoçya'dan geliyorum. Orada da Glasgow takımlarının her zaman kazanması gerekiyor. Bu benim için yeni bir durum değil. Kendi üzerimde baskıyı ben oluşturacağım. Oynadığımız her maçta sahanın en iyisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Liverpool altyapısından yetişen ve 2018'den bu yana İskoçya'da top koşturan İngiliz futbolcu, "Kendimi çok şanslı görüyorum. Çok büyük ve harika taraftar kitlesi olan takımlarda oynadım. Burada da taraftarların harika olduğunu biliyorum. Onların önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Kariyerimin iyi bir dönemindeyim. Her şeyimi vermek ve bunu da taraftara göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin sorulması üzerine sarı-lacivertlilerin yeni transferi, Glasgow Rangers-Celtic arasındaki "Old Firm" derbisinden yüksek tansiyonlu maçlara alışkın olduğunu belirterek, "Fenerbahçe-Galatasaray maçları, dünyanın en önemli derbilerinden. Ben de bu derbiyi oynayabileceğim için çok heyecanlıyım. İnsanlardan duymadan kendim tecrübe etmek istiyorum. Umarım o maçlarda çok başarılı olurum." diyerek sözlerini tamamladı.