Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Braga'ya 2-1 yenildi. Ev sahibi takımda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğllu maça ilk 11'de başlarken, Kerem 67. dakikada yeriniAndreas Schjelderup'a bıraktı.

HERKES KEREM'İ ELEŞTİRDİ

Benfica kariyerine üst üste attığı goller ve asistlerle başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun son maçlardaki suskunluğu Portekiz basınında eleştiri konusu oldu.

İşte Kerem'e atılan manşetler;

Abola Gazetesi, futbolcuların performanslarının yer aldığı haberde en düşük puanı Kerem Aktürkoğlu'na verdi. 10 üzerinden 3 puan alan Kerem için "Kötü pas üstüne kötü pas." değerlendirmesi yapıldı.

Gazete maç haberinde ise milli futbolcu için "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerini kullandı.

Mais Futebol da Kerem'in performansını eleştirdi ve "Türk oyuncu, Benfica adına belki de sezonun en başarısız performanslarından birini sergiledi. Bu sezon gösterdiği performansın çok uzağındaydı." yorumunu yaptı.

Publico Gazetesi'nde ise Kerem için "Türk Milli futbolcunun formunda düşüş görüldü. Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra, o andan itibaren yalnızca bir gol attı. Bugün birçok pasta başarısız oldu ve Benfica ataklarında pek etkili olamadı." değerlendirmesi yapıldı.