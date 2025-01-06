Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemdeki performansı Portekiz basınında eleştiri konusu oldu. Aktürkoğlu, Benfica'nın Braga'ya 2-1 yenildiği maçta ilk 11'de başladı ancak 67. dakikada oyundan alındı. Gol veya asist yapamayan Aktürkoğlu'nun son maçlardaki performansı ve düşüşü, Portekiz basını tarafından eleştirildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Braga'ya 2-1 yenildi. Ev sahibi takımda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğllu maça ilk 11'de başlarken, Kerem 67. dakikada yeriniAndreas Schjelderup'a bıraktı.

HERKES KEREM'İ ELEŞTİRDİ

Benfica kariyerine üst üste attığı goller ve asistlerle başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun son maçlardaki suskunluğu Portekiz basınında eleştiri konusu oldu.

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

İşte Kerem'e atılan manşetler;

Abola Gazetesi, futbolcuların performanslarının yer aldığı haberde en düşük puanı Kerem Aktürkoğlu'na verdi. 10 üzerinden 3 puan alan Kerem için "Kötü pas üstüne kötü pas." değerlendirmesi yapıldı.

Gazete maç haberinde ise milli futbolcu için "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerini kullandı.

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Mais Futebol da Kerem'in performansını eleştirdi ve "Türk oyuncu, Benfica adına belki de sezonun en başarısız performanslarından birini sergiledi. Bu sezon gösterdiği performansın çok uzağındaydı." yorumunu yaptı.

Publico Gazetesi'nde ise Kerem için "Türk Milli futbolcunun formunda düşüş görüldü. Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra, o andan itibaren yalnızca bir gol attı. Bugün birçok pasta başarısız oldu ve Benfica ataklarında pek etkili olamadı." değerlendirmesi yapıldı.

Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
img

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor
img

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
500

Yorumlar (30)

Haber YorumlarıCarsambali:

Nisanlandi,akli fikri nisanlisinda..Tipik Turk erkegi..

Yorum Beğen356
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

koskoca futbol kuşübü fizyoterapistinden masörüne psikologuna kadar her türlü destek var. teknik ekip yarıdmıc antrenörler müdahale etsin ...

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıYunus Deliorman :

bir japo ata sözü der ki ; fazla şişirirseniz balon patlar

Yorum Beğen284
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Can :

daha ne yapsın cocuk, her mac gol asist yapabiliyor olsa messi derlerdi.. rahat bırakın da futbolunu oynasın

Yorum Beğen237
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Messi ve Ronaldo bile her maç gol atamiyor. neyin kafası bu? her maç gol atsa ayağını öpün zaten

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Balon söndü

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme100
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbayram sevinç:

İyi oynasaydı GS gönderirmiydi

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

YA BALON OLDUĞU BELLİYDİ.BİZİM MEDYA BÖYLE İŞTE.VALLAHİ GÜNAHIM KADAR SEVMEM BU TİPİ.GİTTİĞİ TAKIMDAN BELLİ NE OLDUĞU.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Arda bitti şimdi her gün Kerem haberleri birilerini övmeden abartmadan haber yapılamıyor mu? Kerem haberlerini düşününce Benfica 10 puan farkla lider sandım baktım adamlar ligde 3. sırada..

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Ne yaparsanız yapın onlara yaranamazsınız.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.