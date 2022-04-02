Rüya ekip Galatasaray için bir araya geliyor! Okan Buruk yuvasına kavuşmaya çok yakın
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2015-2018 yılları arasında Galatasaray başkanlığı yapan Dursun Özbek, seçime giriyor. Eski başkan, sağlam bir yönetim kuracak. Dursun Özbek, başkanlığa seçilmesi halinde takımın başına Okan Buruk'u getirecek. Özbek'in eski sprotif direktör Cenk Ergün'ü yeniden koltuğa oturtacağı ve üç ismin transfer ve kadro planlaması yapacağı belirtiliyor. Özbek'in son bombası da Timur Erden.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından 23-30 Nisan'da kongre kararı açıklanmıştı.
Seçim kulisleri ve liste çalışmaları hızla sürerken, geçtiğimiz kongrede yarışan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'den sonra da Ali Fatinoğlu adaylığını koymuştu.
Camianın merak ettiği, "Dursun Özbek aday olacak mı?" sorusunun cevabına ise netleşti. Fotomaç'ın haberine göre eski başkan Ünal Aysal'ın aday olmayacağını öğrenen Dursun Özbek, kolları sıvadı.
Sağlam bir kadro kurmaya hazırlanan Dursun Özbek'in, stat isim sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur ile el sıkıştığı öğrenildi. Adı başkanlık için geçen Cemal Özgörkey'e de teklif yapacağı ifade edildi.
Özbek'in geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birçok isimle temasta olduğu ve diğer adayların son seçimdeki listelerinden de birkaç kişiyi kadrosuna katacağı belirtildi. Eski başkanın, pazartesi veya salı günü adaylığını resmen kendisinin duyurması bekleniyor.
Dursun Özbek'in seçilmesi takdirde Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk'u getireceği iddia ediliyor. Özbek'in eski Sportif Direktör Cenk Ergün'ü yeniden koltuğa oturtacağı ve üç ismin transfer ve kadro planlaması yapacağı belirtiliyor.
Cenk Ergün, 21 Aralık 2017'de Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından 5 Mart 2018'de görevini bırakmıştı. Ancak sezon öncesi kurduğu kadroyla şampiyonluğun aktörlerinden olmuştu.