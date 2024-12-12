Rusya Trap Milli Takımı Mersin'de Kampa Girdi
Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Mersin'in Erdemli ilçesinde olimpik atıcılık kompleksinde kamp yapacak. Kamp, 30 kadın sporcu dahil 52 sporcu ve 9 antrenör ile günde 2 antrenman şeklinde gerçekleştiriliyor.
Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi.
Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.
Kampta, 30'u kadın 52 sporcu ve 9 antrenör yer alıyor.
Rus ekip, kamp çalışmaları kapsamında günde 2 antrenman yapıyor.