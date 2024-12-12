Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı

İlk kez hakim karşısına çıkan suç makinesini avukatı bile terk etti
Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu elinin tersiyle itti

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz

Rusya Trap Milli Takımı Mersin'de Kampa Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Mersin'in Erdemli ilçesinde olimpik atıcılık kompleksinde kamp yapacak. Kamp, 30 kadın sporcu dahil 52 sporcu ve 9 antrenör ile günde 2 antrenman şeklinde gerçekleştiriliyor.

Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi.

Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Kampta, 30'u kadın 52 sporcu ve 9 antrenör yer alıyor.

Rus ekip, kamp çalışmaları kapsamında günde 2 antrenman yapıyor.

Kaynak: AA / Spor
img

Trenden sarkarak poz veren genç kız, ağaca çarparak düştü
img

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp intihar etti
img

Bütün İspanya Samet'i konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı? 2025 ÖABT konu dağılımları! Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.