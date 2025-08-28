Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da kayboldu

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na yaklaşık 3 bin kişi katılırken, etkinlik için Rusya'dan Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kayıplara karışmıştı.

BİR KAYIP VAKASI DAHA

İstanbul Valiliği ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar ile kayıp yüzücüyü arama çalışmaları sürerken, İstanbul'da dikkat çeken bir kayıp vakası daha yaşandı.

HABER ALINAMIYOR

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a geldi. İşinden izin alırken Türkiye'ye gideceğini belirtmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi.

Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler tek tek takip ediliyor.