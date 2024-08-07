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Oyun tahtasına cıva döküp rakibini zehirledi! Rus satranççının korkunç planı

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Rus santraççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi. Gözaltına alınan Abakarova, geçici men cezası alırken, ortaya çıkan görüntüler bir anda tüm dünyada gündem oldu.

Dünya olimpiyat oyunlarının heyecanını yaşarken, Rusya Satranç Federasyonu'ndan gelen açıklama herkesi hayrete düşürdü. Rus satranççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi. Gözaltına alınan Abakarova, geçici men cezası alırken, ortaya çıkan görüntüler bir anda tüm dünyada gündem oldu.

OYUN TAHTASINA CIVA DÖKMÜŞ

Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti.

RUSYA SATRANÇ FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu. Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini savunan Abakarova ise yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı. Ayrıca gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: AA / Spor

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Yorumlar (1)

Fatih Imrak:

Şeytan bunları görünce yol değiştirmiyorsa birşey bilmiyorum.

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