Rus Ligi'ne birkaç beden büyük geldi! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farka koştu - Haberler

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Rus Ligi'ne birkaç beden büyük geldi! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farka koştu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Rus Ligi'ne birkaç beden büyük geldi! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farka koştu

Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta sahasında Rubin Kazan'ı 6-1 mağlup etti. Yusuf 4 maçta 6 gole ulaştı.

Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında CSKA Moskova sahasında Kazan ile karşılaştı.CKSA Moskova'nın Kazan'ı 6-1 yendiği maçta Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı.

Rus Ligi'ne birkaç beden büyük geldi! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farka koştu

ŞOV YAPTI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 5, 67 ve 86'da penaltıdan bulduğu gollerle hat-trick yaptı. Yusuf Yazıcı'nın kafa golü CSKA Moskova taraftarlarından tam not aldı. Yusuf, 4 lig maçında 6 gol attı, 2 de asist yaptı. Moskova'nın diğer gollerini ise 11'de Gbamin, 24'te Medina ve 26'da Carrascal kaydetti.

Rus Ligi'ne birkaç beden büyük geldi! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farka koştu

FARKI ERİTTİ

6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan CSKA Moskova puanını 42 yaptı ve lider Zenit ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Kazan ise 25 puanda kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Zenit St. Petersburg, Cska Moskova, Yusuf Yazıcı, Rubin Kazan, Rusya, Spor, Haberler

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