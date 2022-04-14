Rossi gidiyor, yerine daha iyisi geliyor! Nijeryalı yıldız Fener'e çok yakın - Haberler

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Rossi gidiyor, yerine daha iyisi geliyor! Nijeryalı yıldız Fener'e çok yakın

Haberler.com - Spor
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Yeni hoca belli olmamasına rağmen transferde aksama yaşamak istemeyen Fenerbahçe, transfer ataklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag'ın Nijeryalı yıldızı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. Rossi'nin yüksek bonservisi nedeniyle Olayinka transferi ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı henüz belirsiz. Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile temasta. İsmail Kartal ismi de masada. Yeni hoca belli olmamasına rağmen transferde aksama yaşamak istemeyen Fenerbahçe ataklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı.

Rossi gidiyor, yerine daha iyisi geliyor! Nijeryalı yıldız Fener'e çok yakın

Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.

Sarı-lacivertlilerin istediği Peter Olayinka'nın kulübü Slavia Prag ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için Çek kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

Rossi gidiyor, yerine daha iyisi geliyor! Nijeryalı yıldız Fener'e çok yakın

Nijeryalı hücum oyuncusu bu sezon Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Slavia'nın 3-2 kazandığı iki maçta toplam 180 dakika şans buldu. 1.88 boyundaki futbolcu güçlü fiziği ve süratiyle tanınıyor. Forvette ve kanatta oynuyor.

Peter Olayinka'nın Türkiye ile ilginç iki de anısı var. Nijeryalı futbolcu 17 yaşındayken 2013'te Denizlispor ile 18 yaşına bastığında ise 2014'te Akhisarspor ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı. Ancak genç futbolcu o dönem Denizlispor ve Akhisarspor teknik direktörlerini olumlu yönde etkileyemedi. Yetersiz bulununca Türkiye'den ayrıldı ve Kıbrıs temsilcisi Yenicami'ye transfer olmuştu. Ardından kariyeri hızla yükseldi ve son olarak Slavia Prag'a geldi.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Çek Cumhuriyeti, Joachim Löw, Slavia Prag, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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